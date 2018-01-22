Общество

В Пскове обсудили вопрос создания мини-футбольного поля и спортплощадки около школы №47

Во вторник, 23 января, состоялось выездное рабочее совещание с участием заместителя главы Пскова Елены Полонской, замглавы администрации города Александра Коновалова, заместителя начальника городского Управления образования Анны Кузыченко, председателя городского комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи Александра Гаврилова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления, участники выезда посетили среднюю общеобразовательную школу №47, где они пообщались с коллективом учреждения и обсудили перспективы развития спортивной площадки.

Напомним, в 2014 году в рамках реконструкции школы планировалось возведение спортивной площадки. В связи с недостатком финансирования удалось произвести только подготовительный этап работы, так называемый «нулевой цикл». За счет городского бюджета были проведены необходимые работы по подготовке основания под универсальную спортплощадку: разработка грунта, планировка, устройство подстилающего слоя из песка и щебня, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси.

Александр Коновалов подчеркнул, что это единственная площадка в Пскове, на которой уже подготовлен нулевой цикл, поэтому было предложено в первоочередном порядке оборудовать спортивную площадку именно у школы №47.

В ходе осмотра школьной территории у участников выезда возникла идея оборудовать мини-футбольное поле и площадку для игровых видов спорта. «Сейчас рассматриваются подходящие проекты и составляется смета для обустройства пришкольной территории. В зависимости от финансовых возможностей будем рассматривать вопрос обустройства беговых дорожек», - отметил Александр Коновалов.

Кроме того, участники выезда приняли решение посетить каждую школу города, чтобы провести инвентаризацию спортивных залов и открытых плоскостных площадок.