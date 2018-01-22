Общество

Правительство выделило средства на повышение зарплаты в сферах образования, науки, здравоохранения и культуры

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений, сообщает в среду официальный сайт правительства России.

«Подписанным распоряжением бюджетные ассигнования в размере 14,5 млрд рублей направляются главным распорядителям средств федерального бюджета на эти цели. В том числе: в сфере образования - 7,2 млрд рублей, в сфере науки - 3,4 млрд рублей, в сфере здравоохранения - 3,4 млрд рублей, в сфере культуры - 0,5 млрд рублей», - говорится в сообщении.

Остаток резерва ассигнований в размере 0,9 млрд рублей будет распределён между главными распорядителями средств федерального бюджета по решениям правительства России с учётом анализа итогов достижения установленных указами президента России целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетных учреждений и темпа роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности.

Отмечается, что принятое решение направлено на достижение в 2018 году запланированных указами президента России показателей заработной платы работников бюджетных учреждений.