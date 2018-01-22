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Общество

Александр Братчиков распорядился опубликовать график выполнения работ по реконструкции улицы Свердлова

24.01.2018 08:55|ПсковКомментариев: 7

 Глава администрации Пскова Александр Братчиков в сопровождении представителей компании-подрядчика и контролирующих организаций проверил качество работ и оценил их соответствие графику на всем протяжении улицы Свердлова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

 «Отставания от графика производства работ по улице Свердлова нет», - сообщил руководитель компании-подрядчика Роман Кухи участникам рабочего выезда.

 В данный момент археологические раскопки производятся на участке от улицы Советской до Комсомольского переулка. После их завершения строители приступят к замене инженерных сетей и дорожного полотна. Новое электроосвещение на данном участке будет включено к середине февраля.

 По словам специалистов управления капитального строительства и Стройтехнадзора, работы на объекте подлежат практически ежедневному контролю с их стороны.

Глава администрации Пскова дал распоряжение специалистам управления строительства и капитального ремонта проработать вопрос о сооружении отводов инженерных сетей в рамках текущей реконструкции, которые ранее предполагалось запроектировать и выполнить в рамках реконструкции Ботанического сада. «В ближайшее время может встать вопрос о ремонте Зеленого театра, и нам необходимо продумать возможность оборудования отводов сетей, чтобы был задел на будущее», - отметил Александр Братчиков.

 В Комсомольском и Музейном переулках строители выполняют замену инженерных сетей. На Комиссаровском переулке этот процесс уже завершен, идет работа над дорожным полотном. На участке Свердлова от Музейного переулка до Октябрьского проспекта обустраивается слаботочная канализация, электро- и телефонные сети. От улицы Карла Маркса до улицы Спегальского, которая уже готова за исключением асфальтового покрытия и благоустройства, прокладывается теплотрасса, ливневая канализация и электрика.

По договоренности с компанией-подрядчиком глава администрации Пскова Александр Братчиков распорядился опубликовать график выполнения работ по реконструкции улицы Свердлова и прилегающих парковых зон: «Общественность должна иметь возможность видеть и понимать, что происходит на магистральном для города в настоящее время объекте реконструкции».

Кроме того, глава администрации призвал руководителя компании-подрядчика незамедлительно сообщать ему о любых трудностях при производстве работ, отметив, что будет всячески помогать их преодолеть. «Своевременная сдача улицы Свердлова - наша общая задача. Участие в федеральной программе накладывает на нас с Вами особую ответственность», - обратился Александр Братчиков к Роману Кухи.

Ранее сообщалось, что на участке от улицы Воеводы Шуйского до улицы Советской уже включено уличное освещение, а участок от улицы Воеводы Шуйского до улицы Калинина имеет высокий процент готовности (за исключением верхнего слоя асфальтового покрытия и благоустройства).

Напомним, проект реконструкции улицы Свердлова в Пскове является завершающим этапом в создании единого туристского маршрута вдоль крепостных стен Окольного города. Реконструкция улицы позволит повысить транспортную доступность к объектам туристского показа, обеспечить дополнительными парковочными местами. Кроме того, будут обновлены все инженерные коммуникации, что улучшит водо- и теплоснабжение близлежащих жилых домов. В 2017 году из федерального и областного бюджетов на реконструкцию улицы Свердлова выделено 236 млн. рублей, в 2018 году планируется выделить 265 млн. рублей.

Пресс-портрет
Братчиков Александр Николаевич Глава администрации города Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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