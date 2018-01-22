Общество

Псковский Пенсионный фонд напоминает, что при досрочном переходе из одного НПФа в другой граждане теряют инвестиционный доход

В 2018 году граждане, формирующие накопительную часть, и решившие сменить страховщика по обязательному пенсионному страхованию, могут подать в Пенсионный фонд РФ два вида заявлений:

- заявление о переходе (переход будет осуществлен на следующий год по истечении пятилетнего срока начиная с года подачи заявления);

- заявление о досрочном переходе (переход будет осуществлен на следующий год, за годом подачи заявления).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области, отличие заявления о переходе от заявления о досрочном переходе заключается не только в сроках рассмотрения таких заявлений, сроках перевода средств пенсионных накоплений, но и в различном порядке расчета средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче новому страховщику.

Текущий страховщик каждые 5 лет фиксирует средства пенсионных накоплений по состоянию на 31 декабря года, в котором истекает пятилетний срок с года начала формирования накоплений у текущего страховщика. Фиксации подлежит фактически сформированные пенсионные накопления с учетом инвестиционного дохода за каждый год. В случае отрицательного результата инвестирования в пятилетнем периоде, страховщиком производится восполнение на его покрытие до гарантируемой суммы- суммы фактически уплаченных страховых взносов. Таким образом, при подаче заявления о переходе застрахованное лицо перейдет к новому страховщику без потерь страховых взносов.

Первая пятилетняя фиксация была осуществлена на 31 декабря 2015 года для застрахованных лиц, которые формируют свои накопления у текущего страховщика с 2011 года и ранее. Следующая фиксация на 31 декабря 2016 года для застрахованных лиц, которые формируют свои накопления у текущего страховщика с 2012 года, на 31 декабря 2017 года для застрахованных лиц, которые формируют свои накопления у текущего страховщика с 2013 года и т.д.

При подаче заявления о досрочном переходе застрахованное лицо теряет инвестиционный доход за период с даты первой фиксации средств пенсионных накоплений.

В 2018 году подав заявление о досрочном переходе, без потерь перейдут застрахованные лица, которые с 2014 года формируют накопления у текущего страховщика.

Застрахованные лица, которые формируют свои пенсионные накопления у текущего страховщика с 2015 года, новому страховщику будут переданы накопления без инвестиционного дохода за 2015-2018 годы, а в случае отрицательного результата инвестирования в 2015-2018 годах, с учетом отрицательного результата инвестирования.

Менять страховщика, переводя свои пенсионные накопления из Пенсионного фонда РФ в негосударственный пенсионный фонд, чаще одного раза в пять лет, невыгодно. Такой переход повлечет за собой уменьшение пенсионных накоплений, кроме досрочного перехода в год пятилетней фиксации.

Таким образом, избежать потери инвестиционного дохода и убытка от инвестирования средств пенсионных накоплений, можно только при подаче заявления о переходе или досрочном переходе в год пятилетней фиксации средств пенсионных накоплений.

Итоги переходной кампании за 2017 год по переводу пенсионных накоплений как всегда будут подведены к концу I квартала 2018 года.

Напомним, что мораторий на формирование пенсионных накоплений законодательно продлен и на 2018 год.

В пенсионном фонде обращают внимание, что это не «заморозка пенсий» и тем более не «изъятие пенсионных накоплений». Мораторий на формирование пенсионных накоплений означает, что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на накопительную пенсию, направляются на формирование страховой пенсии. Таким образом, в любом случае все страховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина, участвуют в формировании пенсии в полном объеме.

Мораторий никак не влияет на возможность перевода пенсионных накоплений в управляющие компании или из одного пенсионного фонда в другой по желанию гражданина. Но нужно помнить, что менять пенсионный фонд чаще раза в пять лет невыгодно, так как этот шаг уменьшает накопленный инвестиционный доход.