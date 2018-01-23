Общество

Девять сотрудников областного центра семьи наградят к 25-летию учреждения

Социальный комитет Псковской гордумы прошел 23 января под председательством заместителя главы города Пскова Елены Полонской.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в ходе обсуждения городские парламентарии рассмотрели вопросы продления срока исполнения обязанностей заведующими муниципальными дошкольными учреждениями «Центр развития ребенка - детский сад №7 «Росток» и «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников №22 «Теремок» Ириной Тарасовой и Екатериной Коноваловой.

Кроме того, депутаты на комитете рассмотрели вопрос о награждении Почетными грамотами и Благодарственными письмами Псковской городской Думы девяти работников Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области «Областной центр семьи» в связи с 25-летим со дня образования организации.

Комитет единогласно рекомендовал коллегам на сессии поддержать эти кандидатуры.