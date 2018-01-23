Общество

Телеканал «360» вошел в ТОП-20 самых цитируемых СМИ по России

В Московской области телеканал «360» за ушедший год цитировали чаще, чем любые другие СМИ региона. Помимо этого сайт вошел в топ-20 самых цитируемых СМИ страны, где обошел другие известные издания.

По итогам 2017 года у «360» получилось ворваться в список 20 лучших тематических каналов в стране, а от РБК ТВ телеканал отстал по доле всего на 0,01.

Аудитория канала за 2017 год существенно увеличилась, благодаря чему доля «360» выросла на 27% по стране, а время, которое зрители потратили на просмотр видеоматериалов и уникальных роликов, возросло на четыре минуты.

Отмечается, что сайт посетили 35 миллионов человек, а количество просмотров составило около 130 миллионов.

Как отметил генеральный директор телеканала «360» Вячеслав Духин, 2017 год стал для телеканала очень успешным, и в будущем хорошие показатели будут лишь улучшаться. Он обратил внимание на то, что публикуемые на сайте материалы нравятся аудитории, а высокая заинтересованность со стороны зрителей привлекает сетевых партнеров. Благодаря этому удается расширить охват и увеличить процент федеральной доли. Таких партнеров за последний год у «360» прибавилось - целых 12 региональных каналов подписали контракты о сотрудничестве. Отмечается, что в общей сложности база сетевых партнеров превышает один миллион абонентов.

Такой интерес со стороны новых СМИ связан с финансовым аспектом. Создавать никому не известный проект и самостоятельно развивать его не очень выгодно, поэтому вещатели заключают партнерство с хорошо развитыми брендами. На известных площадках они размещают свои материалы и получают от этого высокий доход и рейтинги, которые без сотрудничества с «360» не стали бы такими высокими.

Интерес со стороны аудитории подкрепляется цифрами в соцсетях. Так, в Facebook количество подписчиков у «360» составляет 174 тысяч человек, а в «ВКонтакте» - почти 103 тысячи.

Также «360» имеет свой Telegram-канал, где за несколько месяцев набралось около восьми тысяч человек.