Общество

Профсоюзы поддерживают предложение администрации Пскова назначить Сергея Федорова руководителем МКУ «Специализированная служба»

Псковская областная общественная организация Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечение поддерживает предложение новой администрации города Пскова о назначении руководителем МКУ «Специализированная служба» депутата Псковской городской Думы Сергея Федорова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Нас такое предложение порадовало, и мы, безусловно, поддерживаем такое управленческое решение главы администрации города Пскова Александра Братчикова», - отметил председатель областной организации профсоюза Игорь Иванов.

По мнению Игоря Иванова, вопрос о смене руководителя предприятия назрел давно. «Весь 2017 год мы вместе с профсоюзным активом боролись за сохранение предприятия, не дали сократить ни одного работника, оперативно реагировали на факты невыплаты заработной платы. К сожалению, нам так и не удалось наладить полноценного рабочего контакта с нынешним руководителем. А для нас очень важно, чтобы руководитель предприятия тесно работал с трудовым коллективом», - заявил председатель обкома профсоюза.

«Сергея Федорова мы знаем не первый год, это порядочный человек, грамотный управленец. Мы уже провели первые консультации, у нас есть твердое понимание, что у Сергея Алексеевича стоит задача сохранения и развития предприятия, что в свою очередь на сто процентов поддерживается профсоюзом. От лица профсоюза работников жизнеобеспечения я обращаюсь в адрес депутатов Псковской городской думы с просьбой согласовать Сергея Федорова на должность руководителя МКУ «Специализированная служба», - добавил Игорь Иванов.

Напомним, что текст проекта муниципального правового акта «О согласовании кандидатуры Федорова Сергея Алексеевича для назначения на должность директора муниципального казенного учреждения города Пскова «Специализированная служба» от 19.01.2018 опубликован на официальном сайте органов местного самоуправления города Пскова.