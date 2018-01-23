Общество

54% работников без высшего образования жалеют, что не поступили в вузы

Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter ко Дню всех студентов, который отмечается 25 января, провела опрос жителей России, чтобы выяснить причины, по которым они выбрали учебное заведение, и проанализировала уровень предлагаемых заработных плат для молодых специалистов в регионах Северо-Запада.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, больше половины (60%) респондентов из разных уголков России утверждают, что выбор вуза они сделали самостоятельно, без давления родных и близких. Правда, 17% считают, что родственники все же оказали влияние на выбор направления обучения. Всего 4% опрошенных признались, что пошли в вуз под давлением родных. Еще 17% решили получать высшее образование из-за отсутствия альтернатив поступлению в вуз.

Среди тех респондентов, которые окончили школы или средние специальные учебные заведения и не продолжили обучение, более половины (54%) жалеют о том, что им не удалось получить высшее образование.

Из тех же, кого буквально заставили пойти учиться на определенную специальность, больше всего государственных служащих (8%), представителей сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 7%).

Чем же занимались или занимаются студенты во время обучения в вузе? Большинство получали знания, развивали интеллектуальные способности (60%), 46% приобрели профессиональные навыки, каждый второй (47%) научился находить выход из сложных ситуаций, а каждый четвертый узнал, что такое самодисциплина. Для сравнения: 65% студентов и выпускников ссузов отметили, что в период учебы получили необходимые профессиональные навыки.

При этом познания, полученные во время обучения, пригодились в работе 67% респондентам с высшим и 65% со средне-специальным образованием, а 32% работникам с дипломом вуза и такому же количеству – ссуза – в трудовой деятельности полученный багаж знаний оказался совершенно не нужен.

По результатам опроса, 30% специалистов из разных регионов России работают по специальности, 23% выбрали смежную профессию, а основная трудовая деятельность 40% опрошенных работников никак не связана с полученным образованием. Причем чуть больше трети респондентов довольны своей нынешней работой, а 44% - нет.

Если говорить о сегодняшних выпускниках российских вузов и ссузов, то чуть больше половины молодых специалистов (53%) намерены работать по специальности, а 20% заявили об обратном.

Средний уровень предлагаемых заработных плат для специалистов без опыта работы в январе 2018 года по регионам СЗФО на hh.ru: