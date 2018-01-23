Общество

В Пскове открыта запись в Школу волонтера Молодой Ганзы

Псковский городской молодежный центр открыл запись для участия в Школе волонтера Молодой Ганзы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», каждый желающий может подать заявку до 5 февраля.

Школа стартует 7 февраля в 17.30 на на базе Молодежного центра (ул. М. Горького, д. 15). Уже на первом занятии участники познакомятся с историей Ганзейского Союза и его развитием до настоящего времени. Программа включает в себя 7 занятий и тестирования, по итогам которых будут выданы сертификаты волонтера Молодой Ганзы - 2019.

Тематика занятий довольно обширна, поэтому участники смогут познакомиться с интересными лекторами различных профессий (экскурсоводами, журналистами, переводчиками, социологами). Основные темы семинаров - история Ганзейского Союза, основы поведения и этикета с иностранными делегатами, базовые диалоги на английском и немецком языках, достопримечательности Пскова и Псковской области, организация мероприятий от А до Я и другие.

Желающие принять участие в Школе волонтера могут прислать заявку на почту pgmc-pskov@mail.ru (скачать заявку можно здесь>>>) или принести ее по адресу: Псков, ул. М. Горького, д. 15, отдел досуга (тел. 56-44-44).

Напомним, Школа волонтера Молодой Ганзы проходит с 2017 года, а сертификат волонтера действителен до Международных Ганзейских дней, которые пройдут в Пскове в 2019 году.

