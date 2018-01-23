Общество

«Центр детского отдыха и оздоровления» Псковской области наделят полномочиями по организации отдыха и обеспечению безопасности детей

На государственное предприятие Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления» официально возложат полномочия по оказанию услуг по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект был рассмотрен на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания и рекомендован к принятию в двух чтениях.

И.о. руководителя управления образования Псковской области Геннадий Барышников пояснил, что государственное предприятие многие годы успешно занимается организацией отдыха и оздоровления детей в регионе. В связи с трагическими случаями в российских лагерях федеральное законодательство предусмотрело возможность создавать на региональном уровне унитарные предприятия, которые будут наделены полномочиями по организации отдыха и обеспечению безопасности детей. В Псковской области такое предприятие успешно работает, в связи с чем региональное управление образования считает возможным наделить его соответствующими полномочиями по новому федеральному закону.

Также в пояснительной записке к законопроекту указывается, что пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предусмотрено, что, закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае закупки работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться подведомственным ему государственным унитарным предприятием в случае, если соответствующие полномочия установлены законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации.

Директор «Центр детского отдыха и оздоровления» Татьяна Богданова рассказала парламентариям, что последний год предприятие уже работало по новой законодательной базе. «После случая на Сямозере максимальное предпочтение в организации отдыха и оздоровления детей отдается государственным учреждениям», - отметила она, пояснив, что на базе Центра отдыхают 70% детей, остальные 30% приходятся на частные компании, к которым предъявляются такие же требования, как и к госпредприятияю.