Общество

С псковича взыскан долг за неосновательное обогащение

В ОСП г. Пскова № 1 завершено взыскание суммы долга с псковича за неосновательное обогащение денежными средствами.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, сущность взыскания суммы долга в 387 тысяч рублей с псковича В. в пользу другого жителя региона - являлось неосновательное обогащение и взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами.

В целях своевременности исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения, в отношении должника были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, для установления имущественного положения гражданина В. По результатам полученных данных были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в нескольких банках, вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства должника, а также вынесено постановление о запрете на совершение действий по регистрации в отношении помещения, принадлежащего гражданину В. Позже, в отношении данного помещения, принадлежащего должнику, был составлен акт описи и ареста.

Чтобы не расстаться со своим имуществом, пскович явился на прием к судебному приставу-исполнителю, где оплатил сумму своего долга в 387 тысяч рублей в полном объеме. Кроме того, оплачен также исполнительский сбор в размере 54 тысяч рублей и расходы по совершению исполнительных действия в размере 3,2 тысячи рублей.

Таким образом, материальный ущерб В. теперь выплачен полностью. Денежные средства перечислены взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Напоминаем, узнать, есть ли у вас долги, можно на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств», на сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.