Общество

В областную программу «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» внесут изменения

В областную программу «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы внесут изменения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, данный вопрос был рассмотрен в ходе заседания комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике.

Руководитель главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян пояснил, что ежегодно Псковская область получает субсидии по данной программе, в связи с чем необходимо регулярно приводить ее в соответствие с федеральной государственной программой. «Мы приводим в соответствие целевые индикаторы, запланированные на 2018 год», - отметил он.

Армен Мнацаканян сообщил, что на 2018 год по данной программе запланировано 15 млн 472 тысячи рублей из федерального бюджета, 5 млн 744 рубля - из регионального. Дополнительные средства по итогам заседаний согласительной комиссии по бюджету будут направлены на адаптацию жилых помещений для проживания маломобильных групп населения.

Также депутаты из бюджетного комитета рассмотрели проект постановления администрации области «О внесении изменений в государственную программу Псковской области «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики на 2014 - 2020 годы». «Здесь мы вносим конкретную поправку - мы ежегодно из нашего Пенсионного фонда получаем средства на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания и на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. На 2018 год на эти цели будет направлено 2 млн 325 тысяч рублей», - рассказал Армен Мнацаканян.

Депутат Юрий Павлинов (ЛДПР) поинтересовался, насколько вообще востребована услуга по повышению компьютерной грамотности среди пенсионеров. Армен Мнацаканян отметил, что в прошлом году обучение по программе прошли 700 человек, в 2018 году в связи с увеличением финансирования эта цифра будет увеличена.