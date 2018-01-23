Общество

Дополнительные меры поддержки для ординаторов предусмотрят в Псковской области

Дополнительные меры поддержки для ординаторов предусмотрят в программе Псковской области «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе заседания комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Денис Иванов.

Он рассказал об изменениях, которые вносятся в областную программу по развитию здравоохранения. В частности, в ней предусмотрена реконструкция и ремонт кафедры для обучения клинических ординаторов на базе Псковской областной клинической больницы. Денис Иванов пояснил, что данные средства не предусмотрены в областном бюджете на 2018 год, но могут быть заложены в плановом периоде. Кроме того, в областную программу вносятся пункты о социальной поддержке врачей-ординаторов в виде ежемесячной выплаты и компенсации за найм жилья как ординаторам, так и преподавателям из медицинских вузов, прежде всего, Санкт-Петербурга.

Заместитель председателя бюджетного комитета Алексей Федоров поинтересовался, насколько охотно целевики возвращаются на работы в псковские медицинские учреждения. Денис Иванов сообщил, что возвратность стабильна, но не очень высока по объективным причинам: декрет, армия, недостаточность региональных мер поддержки молодых врачей. Введением дополнительных мер для ординаторов комитет как раз хочет стимулировать молодых врачей к тому, чтобы они оставались в родном регионе. «Мы хотим закрепить их за конкретными врачами и конкретными трудовыми коллективами, чтобы они видели перспективу и возможности для развития», - заключил он.