Общество

Курящие на каждом этаже великолукской больницы медработники возмутили депутата Псковского областного Собрания

Депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Алексей Федоров высказал надежду на то, что после смены руководителя ситуация в Великолукской городской больнице изменится. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свежими впечатлениями от посещения медицинского учреждения парламентарий поделился в ходе заседания комитета в рамках обсуждения изменений в программу Псковской области «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы».

Депутат рассказал, что буквально вчера посещал больничный корпус и обнаружил, что на каждом этаже работники в белых халатах курят, нарушая тем самым закон. «Там такой балаган!» - заявил он, отметив, что охранники не реагируют на подобные нарушения.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Денис Иванов сообщил, что новый главный врач великолукской больницы еще не назначен, а бывший уволен. «Он уволен или поменял место работы?» - уточнил депутат Юрий Павлинов (ЛДПР). «Насколько мне известно, в настоящее время он без места работы, в стадии поиска», - ответил представитель здравкомитета.