Общество

Псковское областное Собрание обратится в правительство РФ для увеличения субвенций из ФОМС

Псковское областного Собрания депутатов обратится в правительство Российской Федерации с вопросом о необходимости учета при распределении субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию полномочий в сфере обязательного медицинского страхования, особенностей субъектов РФ в части расселения населения по территории и доли лиц старше трудоспособного возраста в численности постоянного населения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий вопрос рассмотрен на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Денис Иванов пояснил, что данное обращение - попытка привлечь в регион дополнительные средства на приобретение лекарств и обеспечение доступности медицинских услуг. «Действующая методика разработана не в нашу пользу. В ней принимаются во внимание северные надбавки, которых у нас в регионе нет, а также уровень зарплат, который в Псковской области не отличается высокими показателями. При этом мы имеем ряд проблем, в числе которых высокая доля населения старше трудоспособного возраста и особенности расселения - наличие большое количество малочисленных и удаленных населенных пунктов. Учитывая эти два фактора, есть необходимость скорректировать действующую методику и ввести два дополнительных коэффициента, которые позволят получить дополнительные финансовые источники на повышение качества медицинских услуг», - рассказал он.

Заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Алексей Федоров зачитал выдержки из проекта обращения, в которых указывалось, что в Псковской области почти 30% населения - старше трудоспособного возраста. Особенности расселения таковы, что в регионе 6,4 тысяч сельских населенных пунктов, в 4 тысячах из которых население составляет не более 10 человек.

Парламентарии из бюджетного комитета поинтересовалась, на какие средства может рассчитывать Псковская область в случае принятия соответствующих изменений. Директор Территориального ФОМС Валентина Альбова пояснила, что рассчитать средства не представляется возможным заранее, так как у псковских ведомств нет соответствующих вводных данных по другим регионам. Она также отметила, что надежда на то, что на федеральном уровне услышат озвученную просьбу, является слабой, так как средства должны будут перераспределять из других субъектов.