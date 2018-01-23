Общество

Около 100 псковичей поборются за победу в чемпионате «Молодые профессионалы»

Второй региональный чемпионат «Молодые профессионалы» пройдет в Псковской области с 19 по 22 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на государственное управление образования региона.

В этом году количество компетенций увеличено до пяти. Ребята поборются за звание лучших по направлениям «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», «Социальный и медицинский уход», «Предпринимательство» и «Спасательные работы». В двух последних компетенциях примут участие не только студенты профессиональных учебных учреждений области, но и школьники.

На сегодняшний день на участие в чемпионате подали заявки около ста ребят.

Соревнования будут проходить на базе колледжей и техникумов Пскова и Великих Лук. Победители отправятся на отборочный этап, а затем - на Всероссийские соревнования в Южно-Сахалинске.

Кроме того, в рамках регионального чемпионата на базе профессиональных учреждений образования региона пройдут мастер-классы, семинары, квесты и экскурсии для школьников. Окунуться в мир профессиональных специальностей смогут около 2 тыс ребят.

Напомним, Псковская область впервые присоединилась к международному движению Worldskills International в 2016 году, а первый региональный чемпионат прошел в марте прошлого года. Тогда в поварском мастерстве соревновались семь молодых специалистов - учащихся профессиональных учебных заведений региона.

Worldskills International - это международное некоммерческое движение. Его целью является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире.

В рамках движения организовываются и проводятся конкурсы профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Оператором конкурсов на территории России является Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы», учрежденный Правительством Российской Федерации совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов.