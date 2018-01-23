Общество

В Псковской области сотрудница уголовно-исполнительной системы подозревается в служебном подлоге

Опочецким межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника филиала медицинской части ФКУЗ МСЧ №78 ФСИН России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры района и регионального управления ФСБ.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемая, зная о запрете работы по совместительству в учреждениях и организациях, не входящих в систему ФСИН России, систематически вносила в табеля учета рабочего времени и расчета заработной платы заведомо ложные сведения о якобы исполнении ею в полном объеме трудовых обязанностей в исправительной колонии, хотя фактически она в течение года дважды в неделю осуществляла прием пациентов в другом учреждении здравоохранения, также получая за это заработную плату.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.