Общество

Лыжи или сноуборд, нефть или биткойн - что чаще ищут в Яндексе

Есть слова, которые ходят парами, например «запад» и «восток», «лыжи» и «сноуборд», «рыба» и «мясо». Они даже как будто соперничают. Аналитики Яндекса выяснили, кто в таких парах побеждает по числу поисковых запросов.

Оказалось, например, что запросов про биткойн больше, чем про нефть, про Сочи - больше, чем про Турцию. Руки обошли ноги, а бумага одолела не только камень, но и ножницы.

Зомби популярнее вампиров: большая часть запросов про последних связана с сериалом «Дневники вампира», а вот про зомби ищут самые разные фильмы и игры. Правда, тематическое разнообразие не гарантирует победы: усы проиграли бороде даже несмотря на запросы про усы котов и клубники.

О результатах поискового противостояния в других парах можно узнать из теста «Лыжи или сноуборд, нефть или биткойн - что ищут чаще?», он опубликован на сайте компании.