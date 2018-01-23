Общество

В городе Пскове и районе более 6,5 тысяч пенсионеров получают федеральную социальную доплату к пенсии

Если до 1 января в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Пскове и Псковском районе Псковской области (межрайонное) федеральную социальную доплату до прожиточного минимума в области получали 7368 человек, и ее средний размер составлял 2077 рублей, то после январского повышения страховых пенсий федеральную социальную доплату получают 6854 человек, а средний размер ФСД составил 2001 рубль.

Таким образом, в городе Пскове и Псковском районе количество получателей федеральной социальной доплаты (ФСД) после январской индексации пенсий уменьшилось на 514 человек.

Это явилось следствием того, что уровень материального обеспечения данной категории граждан достиг или превысил, уровень прожиточного минимума пенсионера, установленный на 2018 год в регионе - 8726 рублей.

Напомним, доплата устанавливается всем неработающим пенсионерам, если общая сумма их материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ.

При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды пенсий, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, дополнительное материальное обеспечение и другие меры социальной поддержки, установленные законодательством субъектов РФ в денежном выражении. Поэтому величина доплаты у каждого пенсионера индивидуальна: чем ниже доход – тем больше доплата.

При увеличении размера пенсии или иных денежных выплат, в том числе в результате индексации, размер ФСД уменьшается, а в случае, если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера превышает величину установленного прожиточного минимума, ее выплата приостанавливается. Приостанавливается такая выплата и при поступлении пенсионера на работу. В этом случае получатель ФСД обязан сообщить о факте трудоустройства в клиентскую службу по месту жительства.