Общество

Петр Алексеенко не хочет раньше времени называть кандидатов на пост глав районов, чтобы им не навредить

Секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко воздерживается раньше времени называть имена возможных кандидатов на пост глав семи районов Псковской области, которые пройдут в текущем году, чтобы им не навредить.

«Зачем заранее называть людей, чтобы у них неприятности были? Когда придет время, и человек будет защищен юридически, тогда и объявим (кандидатов - ред.)», - отметил Петр Алексеенко, добавив, что в рядах псковских коммунистов «есть люди, которые рвутся в бой».

Гость студии также сообщил, что финансовой поддержки КПРФ со стороны спонсоров в рамках избирательного цикла текущего года в Псковской области не будет. «У нас и раньше этого не было - были деньги только из избирательного фонда КПРФ. Надеемся на поддержку Центрального комитета. Все-таки не во всех регионах в этом году будут выборы губернатора», - пояснил Петр Алексеенко.

Напомним, в этом году в России состоятся выборы президента страны (18 марта). Кроме того, жители Псковской области будут выбирать губернатора, а в семи районах пройдут выборы глав (в Великолукском, Красногородском, Локнянском, Невельском, Опочецком, Псковском и Стругокрасненском).