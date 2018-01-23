Общество

Псковские депутаты поддержали инициативу коллег из Карелии об ужесточении ответственности в сфере азартных игр

Псковские депутаты поддержали инициативу коллег из Карелии об ужесточении ответственности за вовлечение детей в азартные игры. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания.

Как пояснил председатель комитета Владимир Яников, карельские парламентарии предлагают внести изменения в административное законодательство и увеличить штрафы за нарушения в сфере азартных игр.

«Я не знаю, остались ли в нашей стране еще вещи, которые не запрещены», - высказал возмущение Лев Шлосберг, предположив, что парламентарии из разных регионов соревнуются в изящности очередных запретительных мер. «Я не уверен, что для Карелии вопрос об ужесточении ответственности в этой сфере является первоочередным. Пусть они сами возятся с игральными картами, зонами, у нас есть другие проблемы», - предложил он коллегам по комитету.

«К нам обратились коллеги. Для них, может быть, этот вопрос и важен. Я имел дело с законодателями Карелии, они рассматривают и другие проблемы. Почему бы не поддержать коллег», - высказал мнение Владимир Яников. С ним согласился еще ряд парламентариев, отметив, что законопроект касается несовершеннолетних.

«Яблочник» высказал мнение о том, что ужесточение ответственности в этой сфере может привести к тому, что учителей будут штрафовать за найденные в классе игральные карты. Старший помощник прокурора области по взаимодействию с представительными (законодательными и исполнительными органами области, органами местного самоуправления) Сергей Тимофеев отметил, что штрафовать в таком случае будут начальника комитета по управлению государственным имуществом региона, так как ответственность за нарушения, согласно предложению карелов, ляжет на собственников помещений.