Общество

Соблюдение условий контракта на проведение ремонтных работ во дворе на Коммунальной проверила замглавы Пскова

Сегодня, 24 января, заместитель главы Пскова, депутат Псковской городской Думы по избирательному округу №8 Елена Полонская в ходе рабочего выезда по заявлениям псковичей провела проверку выполнения ремонтов дворового проезда и подпорной стенки у дома №20 по улице Коммунальная. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в контрольном мероприятии также приняли участие начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров, представители муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» и руководство УК «Пароменское», псковичи, проживающие в микрорайоне.

В ходе выезда и визуального осмотра было установлено, что ПМ «Псковские тепловые сети» полностью устранили последствия ремонтных работ - разровняли землю и заасфальтировали перекопанный проезд. «Представители предприятия заверили, что ремонт трубопровода произведен капитально и обнадежили, что в ближайшие годы других работ вестись в этом дворе не будет», - отметила Елена Полонская.

Ситуация с ремонтом подпорной стены на перекрестке улиц Коммунальная и Народная требует, по мнению депутата более серьезного рассмотрения. Установлено, что подрядная организация не выполнила условия контракта. Сроки ремонта были нарушены, а отремонтированный объект уже начинает разрушаться. Как сказал начальник УГХ Алексей Захаров, выплаты по контракту подрядчику вследствие некачественных работ были приостановлены. «Мы выдвинули условия, только после соблюдения которых деньги будут выплачены. Подрядная организация обязана произвести ремонт надлежащего уровня», - пояснил Алексей Захаров.