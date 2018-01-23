Общество

Профильные комитеты не согласились возвращать приграничным районам области полномочий по распоряжению земельными участками

Комитет Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению и комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию рекомендовали не принимать на предстоящей сессии изменения в закон Псковской области «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области и органами государственной власти Псковской области».

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, докладчиком по вопросу явился автор законопроекта - председатель Псковского районного Собрания Андрей Неофитов. Он пояснил, что в представительный орган поступает множество жалоб в связи с тем, что с 2016 года полномочия по распоряжению земельными участками на территории района были переданы на областной уровень. По его словам, это решение привело к сокращению числа заключенных договоров купли-продажи и аренды земли и уменьшению доходов местного бюджета. Кроме того, возникли проблемы из-за увеличения сроков рассмотрения заявлений граждан.

В ходе заседания комитета по законодательству было отмечено, что вернуть муниципалитетам полномочия по распоряжению землей по закону возможно только с 2020 года. Многие парламентарии отметили, что вопрос является важным. Так, Лев Шлосберг («Яблоко») заявил, что политически поддерживает представителей Псковского района, но юридически предложенный законопроект на сегодняшний день не может быть принят в представленном виде.

Сам председатель Псковского районного Собрания Андрей Неофитов по итогам заседания комитета по законодательству сообщил парламентариям из «экономического» комитета о том, что законопроект надо дорабатывать и наблюдать ситуацию. «Тенденция к снижению жалоб есть», - признал он.

Председатель комитета по экономике Андрей Козлов также отметил, что даже при принятии законопроекта вернуть полномочия муниципалитетам можно будет не раньше 2020 года. Парламентарий обратил внимание на то, что в случае возвращения полномочий на районный уровень нужно будет нести дополнительные затраты на зарплаты сотрудников, которые будут этими заниматься. «С одной стороны, услуга будет предоставляться ближе, с другой - сейчас все централизованно и под контролем. Как говорят в армии, хоть и безобразно, но однообразно», - сказал депутат.

Представители обоих комитетов большинством голосов рекомендовали отклонить предложенный законопроект на сессии 25 января.