Общество

Великолучан приглашают на курсы допризывной специальной подготовки

Учебный методический центр «ВПСК "ШТОРМ"» объявляет набор на курсы допризывной специальной подготовки великолучан от 15 до 18 лет.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, 5 февраля в 17.30 состоится знакомство с преподавателями, программой, пройдет первое вводное занятие. Курсы будут проходить на базе МБОУ «Центр образования» по адресу: ул. Половская, дом №3.

Обучение будет осуществляться на безвозмездной основе.

Расписание занятий: понедельник, среда, пятница с 17.30 до 19.00.

Программа курсов рассчитана на 86 академический часов (3 месяца) и создана для приобретения умений и навыков, которые необходимы молодому человеку для подготовки его к службе в армии и поступление в военные учебные заведения.

Основные дисциплины программы:

- огневая подготовка

- тактическая подготовка

- инженерная подготовка

- медицинская подготовка

- разведывательная подготовка

- школа выживания

- строевая подготовка

- уставы ВСРФ