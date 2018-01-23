Великолучан приглашают на курсы допризывной специальной подготовки

Учебный методический центр «ВПСК "ШТОРМ"» объявляет набор на курсы допризывной специальной подготовки великолучан от 15 до 18 лет.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, 5 февраля в 17.30 состоится знакомство с преподавателями, программой, пройдет первое вводное занятие. Курсы будут проходить на базе МБОУ «Центр образования» по адресу: ул. Половская, дом №3.
Обучение будет осуществляться на безвозмездной основе.
Расписание занятий: понедельник, среда, пятница с 17.30 до 19.00.
Программа курсов рассчитана на 86 академический часов (3 месяца) и создана для приобретения умений и навыков, которые необходимы молодому человеку для подготовки его к службе в армии и поступление в военные учебные заведения.
Основные дисциплины программы:
- огневая подготовка
- тактическая подготовка
- инженерная подготовка
- медицинская подготовка
- разведывательная подготовка
- школа выживания
- строевая подготовка
- уставы ВСРФ