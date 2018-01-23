Общество

В Псковской области уменьшилось количество незаконных рубок леса

По итогам 2017 года в Псковской области количество незаконных рубок леса уменьшилось по сравнению с предыдущим периодом с 166 случаев до 133, сообщили в государственном комитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

«По 117 случаям незаконных рубок на землях лесного фонда направлены заявления в РОВД для расследования и выявления виновников незаконных рубок. Органами внутренних дел возбуждено 69 уголовных дел, направлено в суд 40 дел. За незаконные рубки к административной ответственности привлечено 19 человек, к уголовной - 21», - пояснили в ведомстве и добавили, что, кроме того, в регионе наблюдается снижение объема незаконно заготовленной древесины на 150 кубометров.

По мнению экспертов, позитивная динамика в снижении правонарушений в сфере лесных отношений достигнуто благодаря эффективному межведомственному взаимодействию. В Псковской области регулярно проводятся межведомственные оперативные профилактические мероприятий по выявлению и предотвращению незаконной рубки лесных насаждений и соблюдению требований лесного законодательства по учету и транспортировке древесины в соответствии с Планом межведомственного взаимодействия в сфере лесных отношений. Среди них - совместные с правоохранителями рейды по проверке транспортных средств на наличие сопроводительных документов при транспортировке древесины, контроль за целевым использованием древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд, оперативно-профилактическая акция «Лесовоз» и другие.