Общество

8 тысяч сотрудников предприятий Псковской области получили в 2017 году задержанную зарплату после вмешательства инспекции труда

Государственной инспекцией труда в Псковской области в 2017 году проведено 1408 проверок соблюдения работодателями трудового законодательства и требований охраны труда. В том числе проверено 58 индивидуальных предпринимателей и 264 государственных и муниципальных предприятий и учреждений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в трудовой инспекции Псковской области, из общего числа проверок 99 проведены в соответствии с ежегодным Планом проведения проверок. По обращениям граждан проведена 1201 проверка, выездных - 204 проверки, проверок совместно с другими органами государственного контроля - 89.

В ходе проверок выявлено 2039 нарушений. В их числе значатся 482 нарушения по вопросам соблюдения установленного порядка проведения специальной оценки условий труда, 357 в сфере оформления трудового договора, 249 в сфере оплаты труда, 171 в сфере обучения и инструктирования работников по охране труда и 135 - в сфере обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты.

В 78 хозяйствующих субъектах в отношении 9143 работников выявлены случаи задержки заработной платы.

По результатам проведенных проверок была выплачена задержанная заработная плата 7999 работникам. Общая сумма произведенных по требованиям госинспекторов труда выплат задержанной заработной платы составила 153 998 000 рублей.

Должностными лицами госинспекции труда вынесено 1303 постановлений о назначении административного наказания и выдано 471 предписание об устранении нарушений.

В суды направлено 245 протоколов для привлечения к административной ответственности лиц, виновных в совершении административных правонарушений. Из органов прокуратуры направлено 55 запросов о выделении специалистов трудовой инспекции для проведения совместных надзорных мероприятий.

Кроме того, в прошлом год отмечено 27 случаев оказания правовой помощи гражданам при подготовке исков в судах и рассмотрено 32 исковых заявления в судах с участием госинспекторов труда.