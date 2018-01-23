Общество

925 жалоб на работодателей поступило в псковскую трудовую инспекцию в 2017 году

В Государственную инспекцию труда в Псковской области в 2017 году поступило 925 жалоб граждан на действия работодателя, из них 587 обращений, направленных работниками непосредственно в трудовую инспекцию, и 338 – перенаправленных в инспекцию труда по подведомтсвенности и по территориальности другими надзорными и контролирующими органами.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в трудовой инспекции Псковской области, в 2017 году на личном приеме госинспекторами труда в помещении инспекции принято 763 гражданина.

Всего за год дано 3715 разъяснений, в том числе 1341 работодателям и 2374 - работникам.

По результатам рассмотрения обращений граждан восстановлены нарушенные трудовые права 1139 работников. Кроме того, напомним, по требованиям госинспекторов труда была выплачена задержанная заработная плата 7999 работникам на сумму 153 998 000 рублей.