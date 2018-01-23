Представители профсоюзного движения региона встретились со студентами Псковского областного колледжа искусств

24 января состоялась встреча представителей профсоюзного движения Псковской области со студентами Псковского областного колледжа искусств.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, председатель обкома профсоюза работников культуры Наталия Родионова рассказала молодым участникам встречи о работе Псковского областного совета профсоюзов, о его структурных подразделениях, которые помогают членам профсоюзов отстаивать свои права: о возможности получить юридическую консультацию в Инспекции труда облсовпрофа, воспользоваться рекомендациями по организации безопасных условий труда, которые всегда готовы предоставить технических инспекторы областного профсоюзного объединения, о помощи, которую оказывает профактиву отдел коллективных действий и развития профсоюзного движения, о профсоюзных учреждениях отдыха и оздоровления, работающих на территории региона. Также Наталия Родионова проинформировала студентов о деятельности областной профсоюзной организации работников культуры, являющейся членской организацией Псковского облсовпрофа.
О том, какую роль играет профсоюзное движение в жизни студентов ПсковГУ, ребятам рассказала председатель студенческого профкома университета Алена Козлова. Молодой профсоюзный лидер подробно остановилась на волонтерских проектах, в которых участвуют студенты, напомнив ребятам, что 2018 год в России объявлен Годом волонтёра, отметила вопросы и проблемы, с которыми чаще всего обращаются в профком обучающиеся в университете, сообщила о примерах их решения. Также Алена Козлова рассказала о многочисленных культурных, просветительских, спортивных и просто развлекательных мероприятиях, которые организует студенческий профком.
С презентацией о социальных проектах, которые Псковский облсовпроф реализует с участием молодежи, перед ребятами выступила специалист отдела социально-экономических и трудовых отношений Светлана Тябут. Она рассказала студентам колледжа о работе «Клуба поколений», тимуровского отряда, о летнем проекте «Праздник нашего двора». Отметим, что студенты колледжа искусств Алена Мартынова и Ольга Иванова уже принимали участие в одном из недавно завершившихся социальных проектов облсовпрофа и общественной организации «СемьЯ» - «Взгляд поколений» и заслужили благодарность не только от профсоюзного движения, но и от представителей старшего поколения, которые при их участии осваивали основы фотодела. Светлана Тябут пригласила желающих к участию в новом проекте «Школа молодого лидера», который реализуется на средства президентского гранта.
Заведующий отделом развития профсоюзного движения и коллективных действий Игорь Иванов призвал молодых людей пристально следить за работой профсоюзного движения Псковской области, ведь годы учебы проходят быстро, и так же быстро вчерашним студентам может пригодиться в самостоятельной жизни знание своих трудовых прав и умение их защищать.
В заключение разговора представители облсовпрофа рассказали студентам, как создать в колледже первичную профсоюзную организацию, выбрать своих лидеров и организовать работу.