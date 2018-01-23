Общество

Олег Брячак: Волокита по делу Михаила Гавунаса напоминает театр абсурда

Волокита по делу вице-спикера Псковского областного Собрания Михаила Гавунаса напоминает лидеру Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутату гордумы Пскова Олегу Брячаку театр абсурда.

«Более двух лет Следственный комитет Псковской области не запрашивает документы о прекращении уголовного преследования в Израиле в отношении Михаила Гавунаса и признания его полной невиновности, - подчеркнул лидер псковских «эсеров» в интервью Псковской Ленте Новостей. - По заявлению защиты Гавунаса, несмотря на постановление о предоставлении оригиналов документов, подтверждающих его невиновность, Следственный комитет и Генеральная прокуратура не спешат его исполнять, очевидно, умышленно затягивая время, чтобы не передавать дело на рассмотрение суда».

Как отметил депутат, «целенаправленная волокита, непредставление оригиналов документов уже завершенных дел в Израиле и позиция вышеуказанных структур напоминают театр абсурда». По мнению Олега Брячака, длительное бездействие следственных органов и «многолетнее вялотекущее расследование уголовного дела Гавунаса не только противоречит основным законодательным принципам Уголовного Кодекса, но и указывает на вероятный политический заказ, где очевидными главными режиссерами выступают именно те, кто еще несколько лет назад с помощью Гавунаса завоевывал тогда еще неизвестную для них Псковскую область».