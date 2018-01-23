Общество

Вопросы развития племрепродуктора «Назия» обсудил Михаил Ведерников с гендиректором предприятия

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в среду, 24 января, провел рабочую встречу с генеральным директором племрепродуктора «Назия» Олегом Мельниковым, в ходе которой обсудили текущую работу предприятия, планы по развитию и проблемные вопросы, в решение которых необходима помощь со стороны областных властей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Основной вид деятельности предприятия - птицеводство. На сегодняшний день на выращивании находится около 985 тыс голов птицы. В прошлом году было забито более 11 млн голов, произведено почти 25 тыс тонн мяса.

На предприятии занято 650 жителей Псковского, Островского и Палкинского районов. Средняя заработная плата - 24 тыс рублей, задержек по выплатам нет, подчеркнул руководитель птицефабрики.

«Назия» ведет свою деятельность на базе бывшей птицефабрики «Псковская», которая была признана банкротом в 2013 году. Сохранить производство и рабочие места удалось при непосредственном участии администрации Псковской области, которая нашла инвестора на пустующие мощности.

Собственными силами ему удалось восстановить производство в полном объеме.

Чтобы продолжить свою деятельность и развиваться дальше, руководство племрепродуктора планирует выкупить имущественный комплекс, который в настоящее время арендует у ПАО «Сбербанк», рассказал Олег Мельников Михаилу Ведерникову.

Врио губернатора инициативу инвестора поддержал, отметив, что областные власти заинтересованы в развитии «Назии» как ключевого производителя продукции птицеводства на территории Псковской области.

Кроме того, руководитель птицефабрики обратил внимание врио главы региона, что из-за дождливого и холодного лета прошлого года они не смогли в полном объеме сформировать собственную кормовую базу, и были вынуждены дополнительно покупать зерно за пределами региона. Это в свою очередь повлияло на рост конечной себестоимости продукции относительно рыночной цены.

В этой связи, Михаил Ведерников дал поручение своему заместителю Сергею Перникову и начальнику главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Николаю Романову рассмотреть возможность оказания дополнительной помощи предприятию в рамках существующих государственных мер поддержки.

Также по просьбе руководителя предприятия в ближайшее время на разбитом участке дороге, ведущей к птицефабрике, будет проведен ямочный ремонт.