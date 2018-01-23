Общество

Псковский бард Владимир Зарубин стал гостем творческой встречи в Псковском Красном Кресте

В Гостиной Псковского Красного Креста в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в г. Пскове» постоянно проводятся встречи с интересными людьми. Гостем очередной встречи стал автор – исполнитель, член Псковской региональной общественной организации народного творчества «Псковские барды» Владимир Зарубин, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

После небольшого знакомства автор – исполнитель открыл свою творческую программу песней «И ожидание неспроста», которая помогла ему стать лауреатом в номинации «Исполнитель» на фестивале «Изборская крепость – 2017». Искренность исполнения и несомненный талант позволили барду с первых аккордов гитары завоевать сердца слушателей. Лирические песни сменяли произведения с юмористическим или философским содержанием. Каждый номер заканчивался искренними аплодисментами зрителей. А когда зазвучали популярные и любимые многими «Лада» Владимира Шаинского и «Ходит песенка по кругу» Оскара Фельцмана, аудитория с удовольствием подпевала исполнителю. После окончания часового концерта все участники встречи отметили особую атмосферу во время мероприятия: легкую и по – дружески теплую.

Необходимо отметить, что такая встреча стала возможной благодаря развивающемуся сотрудничеству с Псковской региональной общественной организацией народного творчества «Псковские барды» (руководитель – Игорь Плохов). Первые шаги в совместной деятельности были сделаны ещё в декабре 2017 года.

Напомним также, что творческая встреча прошла в рамках проекта в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в г. Пскове», финансируемым фондом «Память, ответственность, будущее» (Германия).