Общество

Зоозащитникам передадут в безвозмездное пользование помещение на ул. Советской Армии в Пскове

Сегодня, 24 января, состоялось заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы под председательством депутата Григория Стороненкова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в мероприятии приняли участие заместитель главы города Елена Полонская, заместитель главы администрации города Александр Коновалов, руководители структурных подразделений города.

Члены комитета утвердили отчет о результатах приватизации муниципального имущества города Пскова за 2017 год. По словам председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Ларисы Морозовой, за предыдущий год проведено 54 аукциона, 6 продаж путем публичного предложения, 10 конкурсов. В 2017 году из 32 объектов нежилого фонда из Плана приватизации продано 17 на общую сумму 11,4 млн рублей. Денежные средства от их продажи поступили в бюджет города Пскова в полном объеме. На заседании были также утверждены условия приватизации муниципального имущества в первом квартале 2018 года по объектам на улицах Луговой, Яна Фабрициуса, Инженерной. Также по адресу: Некрасова, 12, депутаты согласились с новой, максимально увеличенной стоимостью этого объекта для приватизации, как предмета охраны исторического поселения.

В ходе работы парламентарии рассмотрели блок вопросов, касающихся предоставления муниципальным бюджетным учреждениям в безвозмездное пользование или в аренду муниципального имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления. Также они разрешили предоставить в безвозмездное пользование Автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» муниципального имущества по ул. Советской Армии, 56-б.

Члены комитета согласовали образовательным учреждениям предоставление помещений для занятий спортом и другим видам развития детей. Во время дискуссии заместитель главы города Елена Полонская подняла вопрос оказания образовательных услуг индивидуальными предпринимателями в детских садах города. По ее мнению, на территории муниципальных детских садов должны оказывать подобные услуги педагоги муниципального Центра дополнительного образования. Ее поддержал новый заместитель главы администрации города Александр Коновалов и обещал в этом детально разобраться, проверив тарифы для предоставления в аренду индивидуальным предпринимателям муниципальных помещений.

В заключение заседания в соответствии с федеральным законодательством депутаты утвердили с редакционной правкой перечень помещений для проведения массовых встреч народных избранников с избирателями.

Согласованные на сегодняшнем заседании комитета вопросы будут внесены в повестку очередной 6-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва с рекомендацией «принять».