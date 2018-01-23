Общество

Предпринимателей Пскова призывают своевременно чистить свою территорию от снега

В целях предупреждения существующих угроз и снижения вероятности получения травм для населения отдел потребительского рынка и услуг администрации города Пскова обращает внимание руководителей предприятий торговли и общественного питания, а также индивидуальных предпринимателей на необходимость соблюдения Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, для владельцев объектов благоустройства определены границы прилегающей территории, в пределах которых необходимо обеспечивать надлежащее содержание и своевременную уборку, а именно:

- стационарные объекты - 10 м по периметру;

- нестационарные торговые объекты - 5 метров по периметру.

Владельцы (арендаторы) объектов благоустройства в зимний период обязаны обеспечить:

- содержание отведенных и прилегающих территорий в чистоте и порядке, надлежащем санитарном состоянии;

- недопущение захламления и загрязнения бытовым и строительным мусором, дворовым и уличным сметом;

- своевременную уборку зданий, строений, сооружений от снега, льда и сосулек, в том числе находящихся на фасаде, карнизах, крышах, у водосточных труб и т.д. и представляющих угрозу здоровью и жизни людей, с обязательным применением мер по недопущению причинения вреда пешеходам, транспортным средствам с соблюдением правил техники безопасности, а также немедленную уборку территории после производства работ.