Общество

На отсутствие аптеки и дорожной разметки пожаловались Ивану Цецерскому жители округа №5

Сегодня, 24 января, глава Пскова Иван Цецерский совершил рабочий выезд на избирательный округ №5 по обращению граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ г. Пскова. В контрольном мероприятии также приняли участие начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров, местные жители.

Жители микрорайона Корытово обратились к Ивану Цецерскому по вопросу отсутствия дорожной разметки пешеходного перехода в районе магазина по улице Сосновая, 2Б. Глава Пскова дал распоряжение начальнику УГХ Алексею Захарову с наступлением надлежащих погодных условий восстановить разметку, соответствующие дорожные знаки на данном участке дороги имеются. Кроме того, псковичи просили оборудовать данный участок, примыкающий к автобусной остановке, пешеходным ограждением. Иван Цецерский поручил специалистам проработать вопрос с переносом автобусной остановки в другое, более безопасное, место.

Еще одно обращение касалось открытия аптеки в помещениях местного магазина. По словам директора магазина, предприниматели не хотят открывать в этом районе аптечный пункт по причине удаленности и нерентабельности. Иван Цецерский сказал, что необходимо более детально проработать данную ситуацию.

В районе улицы Нововойсковой участники контрольного выезда проконтролировали выполнение работ в рамках организации водоотведения. Ранее местные жители обращались к Ивану Цецерскому с жалобами на отсутствие оборудованных водостоков, дома и подворья в период межсезонья и продолжительных дождей подтапливались. Главой Пскова были даны соотвествующие поручения. Сегодня начальник УГХ Алексей Захаров рассказал, что коммунальщики расчистили дренажные канавы, выставили мелиоративные трубы, но работа еще не завершена. Иван Цецерский отметил, что мероприятия по восстановлению дренажной системы будут продолжены.

Кроме того, глава Пскова посетил среднюю общеобразовательную школу №5 имени Героя РФ М.Н. Евтюхина.

Директор школы Наталья Веселкова рассказала, что за последние годы сложилась тенденция увеличения числа первоклассников, поэтому руководством школы было принято решение перепрофилировать помещение бывшей библиотеки под кабинет начальных классов. Для этого необходимо изыскать материальные средства.

Глава Пскова Иван Цецерский отметил, что данный вопрос взят на контроль и из городского бюджета запланировано финансирование на 2018 года.