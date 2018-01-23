Общество

«Студенческий десант» высадился в великолукской полиции

Сегодня в Великих Луках состоялась ежегодная всероссийская акция, приуроченная ко Дню российского студенчества. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе акции «Студенческий десант» 14 будущих студентов получили возможность пройти кратковременную стажировку в подразделениях органов внутренних дел и лично познакомились с их работой.

Мероприятия началось с небольшой экскурсии и лекции. Руководители подразделений рассказали ребятам о специфике работы полиции и о возможностях получения высшего образования в учебных учреждениях системы МВД России. Школьники с большим интересом слушали полицейских и задавали им вопросы.

Больше всего юношей и девушек заинтересовала работа криминалистов. Каждый смог себя попробовать в роли экспертов-криминалистов и узнать о различных экспертизах и современной технике, при помощи которых раскрываются преступления.

Завершилась акция посещением дежурной части полиции.

Как отметил заместитель начальника отдела кадров ОМВД РФ по г. Великие Луки, подобные акции проводятся ежеквартально и дают положительные результаты. За последнее время кадровый состав городской полиции пополнился новыми молодыми специалистами.