Общество

Псковичи могут оставить заявки на благоустройство общественных пространств до 9 февраля

В управлении городского хозяйства администрации города Пскова (г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 6, кабинет 5), в рамках утвержденного постановления правительства РФ от 16.12.2017 №1578, в настоящее время осуществляется прием предложений жителей города по благоустройству общественных территорий.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ г. Пскова, в соответствии с документом, в срок до 9 февраля любой желающий может оставить заявку на благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова, то есть тротуаров, скверов, городских садов, парков, городских лесов, лесопарков, водных объектов общего пользования, пляжей и пр.

После этого все предложения, поданные до 9 февраля, а также заявки, ранее включенные в программу «Формирование комфортной городской среды 2018-2022 г.г.», поступят в общественную комиссию для отбора объектов, которые будут вынесены на голосование за право благоустройства в первоочередном порядке в 2018 году. Порядок голосования был утвержден в постановлении №348 от 29.12.2017 года главой города Пскова Иваном Цецерским.

Для включенных в перечень голосования объектов будут разработаны дизайн-проекты, которые будут опубликованы на официальном сайте города Пскова и в муниципальной газете «Псковские новости», где с ними смогут ознакомиться все желающие.

Окончательный выбор проектов общественных пространств, подлежащих первоочередному благоустройству в 2018 году, будет сделан путем голосования жителей города. Проголосовать за понравившийся проект сможет любой желающий в возрасте от 14 лет. О месте голосования будет сообщено дополнительно.