Общество

Глава Пскова принял участие в подведении итогов в филиале Академии ФСИН России

24 января глава Пскова Иван Цецерский принял участие в подведении итогов работы в прошлом году и определении приоритетных задач на 2018 год Псковского филиала Академии ФСИН России. Расширенное заседание совета филиала прошло под председательством начальника филиала Академии ФСИН России Юрия Панина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

В мероприятии приняли участие представители властей Псковской области, федеральных структур и силовых ведомств региона.

В ходе заседания совета филиала были названы достижения образовательной организации в сфере управления и планирования деятельности образовательной организации. С докладами и отчетами по направлениям деятельности выступили заместители начальника Псковского филиала Академии и ряд руководителей структурных подразделений, которые отметили имеющиеся проблемы и недостатки в работе, обсудив с личным составом пути их решения.

На заседании совета филиала выступили приглашенные гости, которые поблагодарили руководство Псковского филиала академии за высокое качество подготовки выпускников, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и пожелав успехов Псковскому филиалу академии.

Глава Пскова Иван Цецерский особо отметил, что между городской властью и Академией существуют давние и очень прочные связи, которые в 2017 году были закреплены Соглашением о сотрудничестве: «Хочу подчеркнуть, что именно учащиеся вашего вуза одними из первых среди псковских студентов выразили согласие стать волонтерами во время одного из самых значимых событий - 39 Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове в 2019 году», - обратился он к руководству учебного заведения и вручил наиболее достойным преподавателям Благодарственные письма.

Кроме того, на расширенном заседании совета филиала был объявлен приказ о присвоении очередных специальных званий и вручены погоны ряду сотрудников.