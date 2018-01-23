Общество

Правительство РФ рассмотрит поправки в закон о гарантиях прав ребенка

Поправки, касающиеся регулирования условий пользования объектами социнфраструктуры для детей, будут рассмотрены на заседании правительства РФ в четверг, сообщил департамент пресс-службы и информации правительства РФ.

На заседании будут обсуждаться предлагаемые изменения в статью 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», пишет «Интерфакс».

«Цель законопроекта - совершенствование правового регулирования условий пользования объектами социальной инфраструктуры для детей», - поясняется в сообщении пресс-службы правительства. «Законопроектом предлагается установить необходимость проведения учредителем оценки последствий для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания перед заключением договора безвозмездного пользования объектами собственности, которые относятся к социальной инфраструктуре для детей», - говорится в сообщении.

Также на заседании будут рассмотрены поправки в статью 20 Жилищного кодекса РФ.

«Законопроектом предлагается исключить из числа субъектов, которые обязаны предоставлять уведомления о начале деятельности по управлению многоквартирным домом, управляющие организации, поскольку в отношении них проводится лицензионный контроль. Таким образом, уведомлять о начале деятельности должны будут товарищества собственников жилья, жилищные и другие специализированные потребительские кооперативы», - поясняется в сообщении.