Общество

3 февраля в Пскове стартует лыжный переход десантников

Десантники проводят последние приготовления к беспрецедентному лыжному марш-броску, старт которого будет проходить одновременно в десяти городах России.

Около 300 военнослужащих 3 февраля выйдут на старт в городах Псков, Новороссийск, Кострома, Тула, Смоленск, Ульяновск, Камышин, Белгород, Кубинка, Рязань.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, для военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) это первое знаковое мероприятие 2018 года проводимое в рамках юбилея знаменитого десантного вуза.

Сверхдальний лыжный переход десантников с общей дистанцией более 7500 км, будет посвящен 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

Для участия команд-лыжников в общественно-значимых мероприятиях городов и населенных пунктов, находящихся на дистанции, весь маршрут был предварительно разбит на десять отдельных частей с дистанциями от 500 до 1300 км в зависимости от их сложности.

Установленные маршруты лыжного перехода десантники будут преодолевать комбинированным способом.

Знаковое мероприятие ВДВ будет проходить на территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Приволжского федеральных округов Российской Федерации.