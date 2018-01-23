Общество

Росимущество решит вопросы оформления права собственности на земельные участки в границах нацпарка «Себежский»

23 января в государственном комитете Псковской области по имущественным отношениям состоялось совещание по вопросу оформлении права аренды и собственности на земельные участки, находящиеся в границах национального парка «Себежский». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете, в совещании приняли участие представители МТУ Росимущество Псковской и Новгородской областях, ФГБУ «Национальный парк «Себежский», Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.

В связи с тем, что границы национального парка «Себежский» утверждены в соответствии с приказом министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 12.10.2016 г. № 528 «Об утверждении Положения о национальном парке «Себежский» и внесены в государственный кадастр недвижимости в соответствии с действующим законодательством, земельные участки, находящиеся в его границах, относятся к федеральной собственности. Следовательно, органом, уполномоченным на распоряжение земельными участками, является Росимущество. Данная позиция была доведена до участников совещания представителями МТУ Росимущество Псковской и Новгородской областях.

По результатам совещания было принято решение о передаче дел по заявлениям о предоставлении земельных участков, находящихся в границах национального парка «Себежский», поступивших в комитет на рассмотрение, в МТУ Росимущество Псковской и Новгородской областях для дальнейшего принятия решений в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.