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Псковский Роскомнадзор приглашает операторов персональных данных подписать Кодекс добросовестных практик в Интернете

25.01.2018 09:32|ПсковКомментариев: 0

Управление Роскомнадзора по Псковской области 30 января проводит вторую часть Регионального этапа подписания Кодекса добросовестных практик в сети «Интернет». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении Роскомнадзора по Псковской области, текст Кодекса, открытого для присоединения любой заинтересованной стороны, размещен на портале персональных данных уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в разделе «Кодекс добросовестных практик».

К участию в мероприятии приглашаются операторы персональных данных, зарегистрированные в установленном порядке на территории Псковской области.

Подписанты подтверждают свою готовность содействовать обеспечению безопасного информационного пространства в интернете на основе требований законодательства Российской Федерации, положений международных договоров, рекомендаций уполномоченных органов государственной власти, а также создания, развития и внедрения мероприятий по формированию культуры безопасного поведения в Сети.​​

​Впервые Кодекс добросовестных практик (или Кодекс этической деятельности (работы) в сети «Интернет») был подписан прошлой осенью в Москве на VII Международной конференции «Защита персональных данных». В присутствии руководителя Роскомнадзора Александра Жарова подписи под Кодексом поставили представители более 30 организаций и коммерческих компаний. 16 ноября 2017 года в присутствии руководителя Управления Роскомнадзора по Псковской области Дмитрия Федорова подписи под Кодексом поставили представители организаций и коммерческих компаний Псковской области, в том числе редакции СМИ.

Для участия в процедуре подписания Кодекса подписантам предлагается не позднее 15.00 28 января 2018 года:

  • распечатать прилагаемый бланк Акта,
  • подписать его,
  • скрепить подпись печатью (при ее наличии),
  • создать скан подписанного Акта и сохранить его в файл формата «jpg»,
  • в названии файла скана Акта указать наименование организации (например: «СМИ Заря.jpg»),
  • отправить файл скана в электронные адреса rsockanc60@rkn.gov.ru, cei@mail.ru,
  • оригинал подписанного Акта направить в Управление Роскомнадзора по Псковской области.
Теги: #Роскомнадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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