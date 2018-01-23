Общество

Псковичи просят власти помочь обладателю медали «За оборону Ленинграда», живущему в антисанитарных условиях

Псковичи просят городские и областные власти в преддверии юбилея Рабоче-крестьянской Красной армии помочь обладателю медали «За оборону Ленинграда», живущему в антисанитарных условиях на ул. Молодежная, 7, 89-летнему ветерану Петру Алексеевичу Дмитриеву.

В редакцию Псковской Ленты Новостей обратился сосед пожилого человека, «небезразличный житель» Пскова, который просит власти обратить внимание на проблему и оказать ветерану посильную помощь. Дело в том, что Петр Дмитриев, по словам псковича, проживает с пьющей ранее судимой дочкой 56 лет, которая забирает у него всю пенсию.

«Ветеран живет в антисанитарных условиях, ходит вечно неухоженный, грязный, голодный. Каждый житель улицы о нем заботится: кто-то кормит, кто-то моет, кто-то стрижет. Очень жалко, что наших героев так быстро забывают», - отметил дозвонившийся в редакцию ПЛН сосед ветерана.

Он подчеркнул, что неоднократно обращался в различные инстанции, даже вызывал полицию, но представители власти ничего сделать не могут - у дедушки есть дочь. «Грядут праздники, мы не должны пройти мимо такой беды. Человек погибает. У дедушки очень много наград, но главная - медаль «За оборону Ленинграда». Надеюсь, власти смогут оказать ему помощь», - заключил неравнодушный пскович.