Общество

Благодаря австрийским благотворителям воспитанники нескольких коррекционных школ в Псковской области могут заниматься творчеством

Давний партнер Псковского областного отделения Российского детского фонда - австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» - вновь помогла нуждающимся детям Псковской области, реализовав благотворительные проекты в пользу подопечных 4 школ-интернатов, расположенных в Опочке и Красногородске.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, благодаря поддержке австрийской организации, выделившей благотворительную помощь в размере 10 тысяч Евро, воспитанников школ-интернатов удалось обеспечить предметами, необходимыми в школьной жизни – материалами для творчества, уроков шитья и столярного дела, школьными учебниками, а также многими другими принадлежностями для повседневной жизни, в том числе медикаментами.

Благотворительную помощь получили в общей сложности почти 400 подопечных Красногородской коррекционной школы-интерната, Красногородской школы-интерната «Агрошкола», Опочецкой коррекционной школы-интерната и Опочецкой школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке. В этих учреждениях обучаются и проживают дети с нарушениями в развитии, а также сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Теперь, благодаря закупленным для них тканям и пиломатериалам, девочки и мальчики могут заниматься шитьем и столярным делом – эти занятия дают ребятам не только возможность развиваться мышление, воображение и моторику, но и учат их некоторым навыками, полезным для приобретения профессии в будущем. Особенно порадовались ребята материалам для рукоделия – бисеру, наборам для вышивания, фоторамкам, цветной бумаге – с помощью которых они смогут заниматься творчеством и мастерить поделки на уроках технологии. Кроме того, теперь подопечные школ-интернатов смогут с удовольствием осваивать школьную программу, занимаясь по новым учебникам.

Президент благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер этой осенью посетила школы-интернаты в Опочке и Красногородске и узнала о наиболее острых потребностях их подопечных. Впоследствии госпожа Вайер связалась с партнерами из организации, которые и выделили благотворительную помощь на удовлетворение нужд детей Псковской области.

От лица своих подопечных, Псковский детский фонд благодарит организацию, а также благотворительную ассоциацию «Маленькие сердца» и лично ее президента Паскаль Вайер за помощь, которая сделает жизнь и обучение ребят из интернатных учреждений комфортнее и радостнее, а также подарит им веру в светлое будущее.