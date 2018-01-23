Общество

Четыре несанкционированные свалки обнаружили на территории Печорского, Псковского и Пушкиногорского районов

Псковской природоохранной межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения лесного, санитарно-эпидемиологического законодательства на землях лесного фонда на территории Печорского, Псковского и Пушкиногорского районов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, проверкой выявлены четыре несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов на земельных участках лесного фонда, находящихся в собственности Российской Федерации, на территории КУ «Печорское лесничество», КУ «Псковское лесничество», КУ «Пушкиногорское лесничество». Данные участки в аренду не предоставлены, виновные в образовании свалок лица не установлены.

В силу требований статей 3, 50.7, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, Положения о Государственном комитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, утвержденного постановлением администрации области от 13.07.2009 №250, вопросы организации использования, защиты и охраны лесов отнесены к компетенции указанного органа исполнительной власти.

Учитывая изложенные обстоятельства, по результатам проверки Псковский природоохранный межрайонный прокурор в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с исковыми требованиями о понуждении Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды организовать работы по ликвидации выявленных несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на землях лесного фонда.

Псковский городской суд пришел к выводу об обоснованности исков природоохранного прокурора и удовлетворил их.

Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решения суда признаны законными и обоснованными.

Данные судебные акты вступили в законную силу, их исполнение находится на контроле в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре.