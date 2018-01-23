Умерла певица Людмила Сенчина

Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Петербурге утром в четверг, сообщил ее продюсер Владимир Андреев.

«Людмила Петровна скончалась сегодня утром в 8.30 утра в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь», - сказал В.Андреев.

Л.Сенчина - советская и российская певица, актриса, народная артистка России. 13 декабря 2017 года ей исполнилось 67 лет. В 1966 году поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища им. Н.Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. В 1970 году по окончании училища была приглашена в ленинградский Театр музыкальной комедии. Певица получила широкую известность, исполнив песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке».

Многие произведения стали визитной карточкой певицы: романс из телефильма «Дни Турбиных» «Целую ночь соловей нам насвистывал...», «Полынь», «Добрая сказка». В Петербурге Л.Сенчина ежегодно проводила праздничные концерты "»Рождество в Северной Столице», которые с большим успехом прошли в БКЗ "»Октябрьский».