Общество

Avito напоминает жителям Псковской области правилами безопасности при заключении сделок

В связи с недавнем случаем, когда жительница Великих Лук нашла на Avito объявление о продаже автомобиля и перевела мошенникам 10 тысяч рублей, компания напоминает жителям региона правилами безопасности при заключении сделок.

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«Мы ведем непрерывную работу по выявлению мошенников и стараемся максимально обезопасить наших пользователей. Все объявления на сайте проходят модерацию, и в случаях, когда обнаруживаются нарушения, они блокируются либо удаляются с сайта. Один из самых эффективных методов борьбы с мошенниками – это предупреждение и информирование добросовестных посетителей сайта. Мы рекомендуем ознакомиться с правилами безопасности при заключении сделок – если человек знает об основных схемах мошенничества и проявляет бдительность, то шанс стать жертвой злоумышленников значительно уменьшается. Именно для этого под кнопкой «Показать телефон» у многих объявлений есть предупреждающая надпись, призывающая не соглашаться на предоплату, если потенциальный покупатель не уверен в объявлении», - отметила руководитель отдела по борьбе с мошенничеством в Avito Наталья Юматова,.

Она предупреждает, не стоит переводить деньги на счет незнакомого человека, так как есть вероятность, что после этого он перестанет выходить на связь. Прежде чем приобрести автомобиль, нужно встретиться с продавцом, чтобы лично посмотреть на товар, оценить его состояние, проверить необходимые документы и принять окончательное решение о покупке. Если у пользователя появляются любые сомнения по поводу предложения, а собеседник настаивает на предоплате, лучше отказаться от сделки и поискать другие предложения, вызывающие больше доверия.

Если пользователь все-таки стал жертвой злоумышленников, то первым делом пострадавшему необходимо обратиться в правоохранительные органы. Также под объявлениями есть кнопка «Пожаловаться», нажав которую, любой пользователь может заявить о мошеннических публикациях, отправив их на рассмотрение модератору.