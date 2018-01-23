Общество

В «Псковэнерго» ввели режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды

В связи с прогнозируемым ухудшением на территории Псковской области метеорологической обстановки филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» принимает дополнительные меры для минимизации возможных последствий и предотвращения нарушения электроснабжения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, с 9.00 25 января на предприятии введен режим повышенной готовности. В регионе ожидается усиление южного ветра до 15-20 м/с, на побережье Псковско-Чудского озера – до 22 м/с.

Специалисты «Псковэнерго» осуществляют постоянный мониторинг фактических метеоусловий. На предприятии проводятся внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи, находящихся в зонах возможных рисков. В производственных отделениях электрических сетей введены дополнительные дежурства оперативного персонала, проверена готовность спецтехники и аварийного запаса. Созван штаб под руководством заместителя Генерального директора – директора филиала «Псковэнерго» Константина Михайлова. Оперативные штабы также работают во всех производственных отделениях электрических сетей.

Налажено взаимодействие с органами государственной власти, МЧС, смежными сетевыми и подрядными организациями. На дежурстве находятся 34 оперативно-выездных бригады.

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи подстанций и линий электропередачи.

Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Единый бесплатный телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.