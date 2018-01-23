Общество

Бывшего главу Гдовского района Михаила Разумнова будут судить за злоупотребление должностными полномочиями

Прокурором Псковской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Гдовского района Михаила Разумнова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и одного, предусмотренного ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В ходе предварительного расследования установлено, что глава района злоупотребил служебными полномочиями при обращении в собственность юридического лица, одним из учредителей которого являлась его супруга, земельного участка площадью более 30 000 кв.м. на берегу Чудского озера; при обращении в собственность супруги земельного участка площадью 830 кв.м., расположенного в дер. Кленно, Гдовского района; при заключении со своим родственниками и иными близкими лицами договоров социального найма на жилые помещения (квартиры), расположенные в п.Смуравьево-2 Гдовского района; а также превысил должностные полномочия при подписании акта выполненных работ и справки о стоимости работ и затрат по контракту на строительно-монтажные работы по капитальному ремонту насосной станции в д.Макарушино Гдовского района без их фактического исполнения в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Гдовский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.2 ст.285 УК РФ, также как и ч.2 ст.286 УК РФ, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, 31 мая 2017 года Псковский городской суд удовлетворил ходатайство Следственного управления по Псковской области Следственного комитета России и временно отстранил от должности главу Гдовского района Михаила Разумнова в порядке статьи 114 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 25 июля 2017 года Собрание депутатов Гдовского района на сессии приняло отставку главы района Михаила Разумнова.