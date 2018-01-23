Общество

Михаил Ведерников действительно хочет решить проблемный вопрос обращения с ТБО - региональный координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка»

«У меня сложилось впечатление, что врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников действительно хочет решить проблемный для региона вопрос обращения с твердыми бытовыми отходами», - такое мнение высказала региональный координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Наталья Плявинская, комментируя итоги встречи главы региона с активистами ОНФ.

Смотрите также ОНФ предлагает выработать в Псковской области единые критерии для выбора регионального оператора по обращению с ТБО

«К сожалению, этот вопрос достался Михаилу Ведерникову в достаточно сложном для быстрых решений виде, поэтому задача у него непростая. Но у меня сложилось впечатление, что он действительно хочет ее решить, в первую очередь, в интересах населения области», - отметила Наталья Плявинская.

По ее мнению, решение «мусорного» вопроса» в Псковской области зашло в тупик в результате «непродуманных действий ответственных лиц администрации». «А решать все это, в любом случае, придется нам вместе (власти и общественности - ред.) в интересах псковичей, и как можно быстрее», - заключила региональный координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка».