Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Как обычно, актуальную повестку общественно-политической жизни Пскова и области обсуждают главный редактор радиостанции Максим Костиков, главный редактор «Псковской Ленты Новостей» Александр Савенко и публицист, кандидат исторических наук Константин Калиниченко.

Сегодня в центре их внимания: Президентская гонка. 100 дней Михаила Ведерникова. Мусорный хайп.

Присоединяйтесь к обсуждению этих тем по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.